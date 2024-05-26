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Газозаправочная станция взорвалась в Армении из-за наводнения

Газозаправочная станция взорвалась в Армении из-за наводнения , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 18:45 Фото: mia.gov.am
На газозаправочной станции в городе Алаверди в Лорийской области Армении 26 мая прогремел взрыв. Его причиной стало наводнение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба спасательной службы МВД республики.

"На одной из газонаполнительных станций в Алаверди под водой оказались компрессоры, предположительно, произошел взрыв из-за короткого замыкания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные ливни, обрушившиеся на север Армении, вызвали выход рек Дебед, Агстев и Ташир из берегов, что привело к наводнениям в Лорийской и Тавушской областях. В результате разрушены мосты и участки дорог, в некоторых населенных пунктах затоплены дома.

По предварительным данным, один человек погиб, упав в воду; его тело пока не найдено, поисковые работы продолжаются. Из затопленных зон эвакуированы 232 человека. Несколько автомобилей с находящимися в них людьми остаются заблокированными из-за обрушения дорог.

"Спасательная служба перешла на усиленный режим работы. Поисково-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы продолжаются", – говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Армении река Дебед вышла из русла. По предварительным данным МВД, есть один погибший, в одном селе эвакуировали 70 жителей. 

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