Уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру
Фото: pixabay
Уличный кот стал мемом после того, как решил пролезть в вентиляционное окошко, сообщает Zakon.kz.
Ночью 4 июня жители одного из домов города Уфы проснулись от странных звуков, исходивших из ванной. Оказалось, у них в вентиляции застрял рыжий кот.
Фото: Telegram/Управление гражданской защиты г. Уфы
Утром на помощь коту пришли сотрудники управляющей компании. Чтобы извлечь хвостатого путешественника, пришлось приложить немало усилий. Потому что толстый животик мешал ему пролезть в отверстие.
Во время "спецоперации" котик не торопился и внимательно изучал всех собравшихся для его спасения. О забавном ночном происшествии стало известно из Telegram-канала Управления гражданской защиты города Уфы.
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