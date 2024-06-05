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Уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру

Уфа, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 06:15 Фото: pixabay
Уличный кот стал мемом после того, как решил пролезть в вентиляционное окошко, сообщает Zakon.kz.

Ночью 4 июня жители одного из домов города Уфы проснулись от странных звуков, исходивших из ванной. Оказалось, у них в вентиляции застрял рыжий кот.

Уфа, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 06:15

Фото: Telegram/Управление гражданской защиты г. Уфы

Утром на помощь коту пришли сотрудники управляющей компании. Чтобы извлечь хвостатого путешественника, пришлось приложить немало усилий. Потому что толстый животик мешал ему пролезть в отверстие.

Во время "спецоперации" котик не торопился и внимательно изучал всех собравшихся для его спасения. О забавном ночном происшествии стало известно из Telegram-канала Управления гражданской защиты города Уфы.

А жительница Канады увлекается тем, что строит из конструктора Lego домик для своей собаки.

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