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Принудительную кастрацию уличных котов ввели в одном из городов Германии

Кастрация кошек, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 08:03 Фото: pixabay
Отныне в городе Франкфурт-на-Майне будут принудительно кастрировать уличных котов, сообщает Zakon.kz.

Теперь в третьем мегаполисе Германии всех уличных кошек и котов будут отлавливать и регистрировать татуировкой или микрочипом, а затем кастрировать. И только после этого их начнут отпускать обратно на улицу. Строгие правила не распространяются на котят младше пяти месяцев. Такие нормы уже действуют в Берлине и Кёльне. Об этом передает Telegram-канал Bild.

Власти финансовой столицы Германии объясняют это заботой о самих животных. Проблема в том, что бесконтрольное размножение привело:

  • к отсутствию свободных мест в приютах;
  • массовой гибели новорожденных котят.
"Расходы на операцию от 230 до 290 евро возложат на самого владельца", – говорится в сообщении.

Недавно стали известны породы кошек, с которыми тяжело жить рядом.

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