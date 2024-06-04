Космический телескоп "Хаббл" вышел из строя

Космический телескоп "Хаббл" временно остановил наблюдения из-за технической неисправности, сообщает Zakon.kz.

По информации портала heise online, орбитальная обсерватория перешла в спящий режим около недели назад, когда один из трех оставшихся гироскопов системы наведения "Хаббла" вышел из строя. При этом другие системы телескопа действуют в штатном режиме.

Последняя замена гироскопов на "Хаббле" прошла в 2009 году. Вращающиеся колеса устройств обеспечивают устойчивость аппарата и его направление, отслеживая вращение и положение станции в космосе.

В NASA отметили, что "Хаббл" можно продолжать использовать с двумя и даже с одним действующим гироскопом, однако сейчас космическое агентство намерено пересмотреть статус обсерватории.

Космический телескоп "Хаббл" вывел на орбиту шаттл NASA Discovery в 1990 году. Аппарат находится на высоте около 545 км над Землей. Его более крупный и мощный преемник, космический телескоп "Джеймс Уэбб", был запущен в 2021 году.

Ранее сообщалось, что космический телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал самую далекую из известных галактик.