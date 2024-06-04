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Служебная собака обнаружила в посылке марихуану

Марихуана, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 03:30 Фото: pixabay
4 июня в почтовом хабе Внуково служебная собака обнаружили посылку с марихуаной, сообщает Zakon.kz.

Запрещенное вещество унюхала служебная собака по кличке Герса. Общий вес наркотика составил 700 граммов. Трава была спрятана в портативную колонку. Также в коробке лежали детские игрушки и одежда.

"В ходе следствия оперативники вышли на 29-летнего заказчика. В его квартире обнаружили еще полкилограмма марихуаны", – говорится в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Заказчик заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Иные детали происшествия пока не разглашаются.

В этот же день пресс-служба МВД РФ заявила о том, что мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево.

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