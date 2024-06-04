Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим в Москве
Фото: Zakon.kz
В столичном главке МВД РФ заявили о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в московском районе Бибирево, сообщает Zakon.kz.
Как уточняют РИА Новости, полицейские изъяли у подозреваемого пневматическую винтовку.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", – говорится в сообщении.
По данному факту завели уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево. Пострадавшим потребовалась медпомощь.
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