Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим в Москве

в Москве задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 00:11 Фото: Zakon.kz
В столичном главке МВД РФ заявили о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в московском районе Бибирево, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют РИА Новости, полицейские изъяли у подозреваемого пневматическую винтовку.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", – говорится в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево. Пострадавшим потребовалась медпомощь.

Читайте также

обрушение карьера в Нигерии
30 шахтеров оказались заблокированы из-за обрушения карьера в Нигерии
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: