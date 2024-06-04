Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим в Москве

Фото: Zakon.kz

В столичном главке МВД РФ заявили о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в московском районе Бибирево, сообщает Zakon.kz.

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