Умер актер из сериала "Доктор Кто"

В возрасте 99 лет умер британский актер Уильям Расселл, который известен широкой публике по роли учителя Яна Честерсона в первых двух сезонах сериала "Доктор Кто", сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Guardian, артист умер 3 июня. Обстоятельства смерти на данный момент неизвестны.

Уильям Расселл родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. С ранних лет он интересовался актерской деятельностью. Образование получил в Оксфордском университете. В 1963-1965 годах Расселл снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов "Доктора Кто", став одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала.

Расселл был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный промежуток между появлениями на телевидении, когда он повторил свою роль Яна Честерсона через 57 лет после завершения работы в сериале "Доктор Кто".

Кроме того, артист известен по ролям в фильмах "Человек, которого никогда не было", "Большой побег" и "Супермен".

Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер российский актер Валерий Фролов. Широкому зрителю он известен по ролям в фильме "Кин-дза-дза" и сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".