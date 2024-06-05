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Путин поиронизировал по поводу карикатуры на него в западной прессе

Путин поиронизировал по поводу карикатуры на него в западной прессе, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 03:14 Фото: kremlin
Президент РФ Владимир Путин 5 июня отвечая на вопросы журналистов международных информагентств на встрече с ними в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал карикатуры на него в западной прессе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RT журналисты отметили, что западная пресса показывает его в виде монстра.

"Так и есть, правильно они рисуют, пусть боятся", - ответил с иронией Путин.

Как выяснилось пресс-секретарь Дмитрий Песков ему эти картинки не показывает.

"Не показывает. Видимо, бережёт моё настроение. Я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя. Никакой новизны здесь нет. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистских материалов", - заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств высказался о сотрудничестве с Казахстаном.

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