Столкновение трамваев в Кемерово: 50 пострадавших

В российском Кемерово на Кузнецком мосту рано утром 6 июня столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали 50 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области, по региону 40 из 50 пострадавших доставлены в больницы, трое – в тяжелом состоянии.





"6 июня 2024 года около 07.30 поступило сообщение о столкновении по ш. Логовому г. Кемерово двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.

Уже после комментария властей количество пострадавших увеличилось.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что возгорания на месте ДТП и погибших в результате инцидента нет. Столкновение трамваев, двигавшихся в попутном направлении, произошло возле остановки "Набережная".

Ранее сообщалось, что десятки людей пострадали при столкновении поездов в Чехии.



