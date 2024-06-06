Якутское СМИ вступило в перепалку с Собчак

В Петербурге 5-8 июня проходит Петербургский экономический форум (ПМЭФ), где представлены стенды разных компаний России. Один из таких стендов раскритиковала журналистка Ксения Собчак, сообщает Zakon.kz.

Речь шла о бутике с ювелирными изделиями.

"Тут приз за самый некрасивый стенд", – подписала Собчак видео со стендом.

Оказалось, что его представляли бизнесмены из Якутии. И на следующий день местное СМИ решило ответить телеведущей.

"Чем наш павильон на ПМЭФ не угодил Ксении Собчак? А сама позиционирует себя, как благотворитель, который помогает разным национальностям. Недавно она помогла тувинскому мальчику реабилитироваться и перевезла семью в Москву. Нормальный павильон с якутскими узорами, а не треш, по ее словам", – написал канал "Новости Саха" в Telegram.

На этот пост отреагировала Собчак.

"Якутию я люблю, но мы же тут про стиль. Не обижайтесь. Сами узоры и алмазы прекрасные, но оформление – нет. Скучные цветовые решения, узоры формально соблюдены, а вот красок и неожиданных решений нет. Просто меняем дизайнера", – написала она.

В мае 2024 года Ксения Собчак вызвала критику комментаторов после выложенного в Instagram видео с танцем.