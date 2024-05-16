Танцующая Собчак разозлила хейтеров
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Сегодня, 16 мая 2024 года, скандально известная журналистка и телеведущая России Ксения Собчак порадовала фанатов новой публикацией в Instagram. Но хейтеров разозлил ее танец, сообщает Zakon.kz.
Танец радости журналистка объяснила тем, что образ, который она придумала перед сном, утром "оказался идеальным".
"Наконец в Москве вышло солнце, вот-вот (к концу-то мая) будет весна", – написала Ксения Собчак.
В комментариях сразу же активизировались хейтеры:
- "Кринжовая бабка".
- "Дааааа, Бритни уже не та!"
- "Ну не танцовщица ты. Ужас".
- "Волочкова научила таким движениям?"
- "Как не старайтесь, а Бритни вам не быть".
- "Передайте своим SMMщикам, что они сильно опоздали с трендом, уже не актуально".
Но преданные фанаты Собчак не остались в стороне и изо всех сил постарались защитить своего кумира:
- "Танец – огонь".
- "Какая вы красивая".
- "Юмор Собчак – это отдельный вид искусства".
- "Обожаю ваши образы и стиль! Красотка! А как в комментариях душно, завистливые женщины – это не хорошо!"
- "Замечательная светская дама и актриса, стала просто красавицей, ну а умницей она была еще с детства. Короче – настоящая принцесса по крови".
Материал по теме
Тихая революция: Ксения Собчак высказалась о казахстанках и "уяте"
4 мая 2024 года Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram, под которым оценила свою многомиллионную аудиторию. Она назвала их думающими и неравнодушными. Подробности здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript