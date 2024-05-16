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Танцующая Собчак разозлила хейтеров

Танцующая Собчак разозлила хейтеров, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 13:12 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Сегодня, 16 мая 2024 года, скандально известная журналистка и телеведущая России Ксения Собчак порадовала фанатов новой публикацией в Instagram. Но хейтеров разозлил ее танец, сообщает Zakon.kz.

Танец радости журналистка объяснила тем, что образ, который она придумала перед сном, утром "оказался идеальным".

"Наконец в Москве вышло солнце, вот-вот (к концу-то мая) будет весна", – написала Ксения Собчак.

В комментариях сразу же активизировались хейтеры:

  • "Кринжовая бабка".
  • "Дааааа, Бритни уже не та!"
  • "Ну не танцовщица ты. Ужас".
  • "Волочкова научила таким движениям?"
  • "Как не старайтесь, а Бритни вам не быть".
  • "Передайте своим SMMщикам, что они сильно опоздали с трендом, уже не актуально".

Но преданные фанаты Собчак не остались в стороне и изо всех сил постарались защитить своего кумира:

  • "Танец – огонь".
  • "Какая вы красивая".
  • "Юмор Собчак – это отдельный вид искусства".
  • "Обожаю ваши образы и стиль! Красотка! А как в комментариях душно, завистливые женщины – это не хорошо!"
  • "Замечательная светская дама и актриса, стала просто красавицей, ну а умницей она была еще с детства. Короче – настоящая принцесса по крови".

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4 мая 2024 года Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram, под которым оценила свою многомиллионную аудиторию. Она назвала их думающими и неравнодушными. Подробности здесь.

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