На 30 суток арестовали главу офиса Интерпола в Молдове

Суд Кишинева удовлетворил запрос Антикоррупционной прокуратуры и принял решение арестовать главу офиса Интерпола в Молдове Виорела Центиу на 30 суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении на сайте суда.



Адвокаты Центиу планируют оспорить решение, так как их подзащитный не признает своей вины.

Отметим, что главу молдавского бюро Интерпола обвиняют в коррупции в особо крупных размерах, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Его задержали 4 июня прокуроры Молдовы и Франции при содействии сотрудников ФБР США. Следствие полагает, что в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов чиновники Молдовы и других стран помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В списке подозреваемых также адвокаты и бывший министр юстиции.

Ранее сообщалось, что получателя необычной посылки из Таиланда арестовали в Алматы.