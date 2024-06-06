Получателя необычной посылки из Таиланда арестовали в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы задержали подозреваемого в контрабанде гашишного масла. Детали расследования озвучили Zakon.kz в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
Согласно сообщению ведомства за 6 июня 2024 года, на таможенном посту "Жетісу" проверяющие обнаружили почтовую посылку из Таиланда с жидкостью специфического запаха.
"Согласно заключению эксперта, вещество внутри посылки оказалось наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишным маслом) весом 29,25 грамма. Это считается крупным размером".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК
Также отмечено, что после получения посылки получатель был задержан. Его арестовали на два месяца.
"Досудебное расследование проводится Департаментом экономических расследований по Алматы", – заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в Алматы, Астане и Уральске задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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