Получателя необычной посылки из Таиланда арестовали в Алматы

В Алматы задержали подозреваемого в контрабанде гашишного масла. Детали расследования озвучили Zakon.kz в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению ведомства за 6 июня 2024 года, на таможенном посту "Жетісу" проверяющие обнаружили почтовую посылку из Таиланда с жидкостью специфического запаха.



"Согласно заключению эксперта, вещество внутри посылки оказалось наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишным маслом) весом 29,25 грамма. Это считается крупным размером". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Также отмечено, что после получения посылки получатель был задержан. Его арестовали на два месяца.

"Досудебное расследование проводится Департаментом экономических расследований по Алматы", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Алматы, Астане и Уральске задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.