#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

Вновь публичный скандал: отношения Эммануэля Макрона и его супруги обсуждают в Сети

встреча в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 18:52 Фото: instagram/princeandprincessofwales
Во время встречи с королевской семьей в Великобритании супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит публично отпрянула от протянутой руки мужа и ускорила шаг, что тут же заметили мировые СМИ, сообщает Zakon.kz.

Ролик с этим моментом теперь активно распространяется в социальных сетях. Как видно на кадрах, пара идет рядом с Виндзорским замком вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, королем Чарльзом III и королевой Камиллой. При этом Брижит ускоряет шаг, идя впереди. Макрон попытался схватить ее за руку, но не дотянулся, так как первая леди убрала ее.

Государственный визит французского президента в Британию продлился три дня. Во вторник, кода президентский самолет прибыл на военную базу Нортхолт, Брижит не приняла протянутую руку французского президента и начала спускаться, опираясь на поручень.

Это не первый необычный эпизод, связанный с президентской парой. Так, в мае, во время визита во Вьетнам, в объективы камер попал момент, когда Макрон, находясь в дверях самолета, получил пощечину. Позже в Елисейском дворце пояснили, что таким образом пара решила немного пошалить перед официальным мероприятием – это якобы их способ "снять напряжение".

Затем по прибытии в Лондон для встречи с королевской семьей его супруга Брижит Макрон отказалась принять руку, которую он протянул ей при спуске с трапа самолета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подросток молотком изувечил двух девочек в Подмосковье
Мир
19:38, Сегодня
Подросток молотком изувечил двух девочек в Подмосковье
Новое государство скоро появится на карте мира
Мир
19:04, Сегодня
Новое государство скоро появится на карте мира
В США женщина столкнулась с пумой во время прогулки
Мир
16:38, Сегодня
В США женщина столкнулась с пумой во время прогулки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: