Вновь публичный скандал: отношения Эммануэля Макрона и его супруги обсуждают в Сети

Во время встречи с королевской семьей в Великобритании супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит публично отпрянула от протянутой руки мужа и ускорила шаг, что тут же заметили мировые СМИ, сообщает Zakon.kz.

Ролик с этим моментом теперь активно распространяется в социальных сетях. Как видно на кадрах, пара идет рядом с Виндзорским замком вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, королем Чарльзом III и королевой Камиллой. При этом Брижит ускоряет шаг, идя впереди. Макрон попытался схватить ее за руку, но не дотянулся, так как первая леди убрала ее.

Государственный визит французского президента в Британию продлился три дня. Во вторник, кода президентский самолет прибыл на военную базу Нортхолт, Брижит не приняла протянутую руку французского президента и начала спускаться, опираясь на поручень.

Это не первый необычный эпизод, связанный с президентской парой. Так, в мае, во время визита во Вьетнам, в объективы камер попал момент, когда Макрон, находясь в дверях самолета, получил пощечину. Позже в Елисейском дворце пояснили, что таким образом пара решила немного пошалить перед официальным мероприятием – это якобы их способ "снять напряжение".

Затем по прибытии в Лондон для встречи с королевской семьей его супруга Брижит Макрон отказалась принять руку, которую он протянул ей при спуске с трапа самолета.