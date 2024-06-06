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Взрыв на АЗС недалеко от Еревана: стало известно количество пострадавших

Взрыв на АЗС недалеко от Еревана: стало известно количество пострадавших, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 03:57 Фото: news.am
В Армении на одной из заправок у трассы Ереван-Севан прозвучал взрыв, в результате на месте возник пожар. По данным Минздрава за медицинской помощью обратились семь человек, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации News.am взрыв на АЗС произошел 6 июня в 23:14 по местному времени (00:14 по времени Астаны), на место выехали 12 пожарных расчетов.

Заправка расположена неподалеку от города Абовян. 

Ранее сообщалось о взрыве на АЗС, но количество пострадавших было пока неизвестно.

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