Взрыв на АЗС недалеко от Еревана: стало известно количество пострадавших

В Армении на одной из заправок у трассы Ереван-Севан прозвучал взрыв, в результате на месте возник пожар. По данным Минздрава за медицинской помощью обратились семь человек, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации News.am взрыв на АЗС произошел 6 июня в 23:14 по местному времени (00:14 по времени Астаны), на место выехали 12 пожарных расчетов.

Заправка расположена неподалеку от города Абовян.

Ранее сообщалось о взрыве на АЗС, но количество пострадавших было пока неизвестно.