Взрыв на АЗС в Кульсары: стало известно о состоянии пострадавших

В акимате Атырауской области рассказали о состоянии пострадавших, которых госпитализировали после взрыва на автозаправке в Кульсары, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась вечером 30 мая 2025 года во время перекачки газа из автоцистерны в стационарный резервуар. В результате пожара два человека погибли и 14 пострадали.

Фото: акимат Атырауской области

По состоянию на 31 мая пять пострадавших продолжают лечение в районной больнице, шестерых отпустили домой для амбулаторного лечения, еще троих пациентов перевели в областную больницу.

"В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь пятерым пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22%. Состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет", – сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.

По поручению акима области 30 мая в Кульсары были направлены четыре врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.

По предварительной информации специалистов регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.

Для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС.

Фото: акимат Атырауской области

Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил семьи двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким. Со стороны акимата района им окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района. При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали. Позже стало известно, что пострадали четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.