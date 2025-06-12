В Алматы прошла "самая громкая свадьба Казахстана"

11 июня 2025 года в Алматы отгремела свадьба сына известного казахстанского певца Сакена Майгазиева, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, прошедшее в банкетном комплексе Grand BallroomRoyal отеля Tulip Almaty, собрало весь звездный бомонд Казахстана, сотни человек.

Российский блогер Иван Червинский, автор проекта "Алга, Петербург", тоже побывавший на свадьбе Адилета и Адии, назвал ее "без преувеличения самой громкой свадьбой Казахстана, а возможно, и всей Центральной Азии".

"Той собрал весь бомонд страны: звезды, легенды сцены и кино, артисты, известные блогеры, государственные деятели, бизнес-элита и суперзвезды спорта. Многих, кого раньше я видел только на экране, теперь встретил лично, за одним дастарханом. Атмосфера – искренняя, по-настоящему Казахская! Добрые тосты, песни, танцы и богатый дастархан! Это было яркое, красивое, полное души и уважения к традициям событие, где праздник лился через край. А особая символика в том, что той проходил именно в среду – а у Казахов среда – это Сәтті күн, и еще и в прекрасную дату – 11 июня. Так что пусть это все даст большое начало долгой и счастливой семейной жизни!" – подписал кадры со свадьбы блогер.

Среди приглашенных звезд были Макпал Жунусова, актер Азамат Сатыбалды, певица и телеведущая Тамара Асар, певица Толкын Забирова, Кайрат Нуртас, народные артисты Казахстана Тунгышбай Жаманкулов и Нургали Нусипжанов, певец Нурлан Еспанов, Мадина Садвакасова и другие.

Вели вечер телеведущая Анна Данченко и певец Азимбек Байлин.

Кайрат Нуртас не остался в стороне и преподнес молодоженам и гостям музыкальное поздравление.

Как и обещал участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев, той транслировали в соцсетях.

О том, что в семье Сакена Майгазиева произошло важное событие – женился его старший сын Адилет, мы писали 7 июня 2025 года. Анонсированная свадьба планировалась как "настоящее культурное событие года – с национальным стилем, голливудским масштабом и казахским сердцем". Сакен и Динара Майгазиевы заявили, что той будет показан в прямом эфире. Однако позже стало понятно, что посмотреть его захотят не все, так как регистрация для просмотра будет стоить 1380 тенге.