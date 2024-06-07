Увеличение числа богатых людей зафиксировали в мире

В 2023 году в мире число состоятельных людей увеличилось на 5%, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорят данные отчета международной консалтинговой компании Capgemini. В отчет вошли данные из 71 страны, где сосредоточено более 98% мирового валового национального дохода. В ходе исследования были опрошены свыше трех тыс. богатых людей мира. При этом богатыми людьми эксперты компании считают тех, чье состояние стартует от одного млн долларов.

По данным отчета, общее состояние богатых людей мира выросло и составило почти 87 трлн долларов. Наибольший рост зафиксирован в Северной Америке. В этом регионе состояния за год увеличились на 7,2%, а число миллионеров и миллиардеров на 7,1%. Специалисты компании утверждают, что изменениям способствовали:

экономическая устойчивость;

стабильность;

рост фондового рынка США.

Противоположная ситуация сложилась в Африке. Авторы отчета связывают это "с падением цен на сырье и сокращением иностранных инвестиций".

Данным отчета свидетельствует и тот факт, что за три дня Дональд Трамп собрал на свою президентскую кампанию 200 млн долларов.