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Общество

Богатых людей подсчитали в Казахстане

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае назвал число казахстанцев, относящихся к уровне богатых и состоятельных людей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, их количество превышает полмиллиона человек.

"Если не ошибаюсь, 522 тысячи человек. Чуть больше 70 тысяч в категории А, остальные – в категории В. Ведется анализ этих категорий, будут отправлены соответствующие уведомления каждому человеку. Соответствующая работа ведется. Ошибки быть не должно. Мы лучше ошибемся в сторону граждан, чем в сторону государства", – сказал Жумангарин.

У министра также уточнили, входит ли среднестатистическая казахстанская семья в удовлетворительный уровень.

"Я не знаю. Это зависит от конкретной семьи. Здесь нельзя сказать, что это какая-то застолбленная вещь", – ответил Жумангарин.

Ранее министр труда и социальной защиты населения уточнил, что к категории А относятся граждане с высоким уровнем доходов, а к категории В – граждане с достаточным уровнем благосостояния.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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