Богатых людей подсчитали в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае назвал число казахстанцев, относящихся к уровне богатых и состоятельных людей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, их количество превышает полмиллиона человек.

"Если не ошибаюсь, 522 тысячи человек. Чуть больше 70 тысяч в категории А, остальные – в категории В. Ведется анализ этих категорий, будут отправлены соответствующие уведомления каждому человеку. Соответствующая работа ведется. Ошибки быть не должно. Мы лучше ошибемся в сторону граждан, чем в сторону государства", – сказал Жумангарин.

У министра также уточнили, входит ли среднестатистическая казахстанская семья в удовлетворительный уровень.

"Я не знаю. Это зависит от конкретной семьи. Здесь нельзя сказать, что это какая-то застолбленная вещь", – ответил Жумангарин.

Ранее министр труда и социальной защиты населения уточнил, что к категории А относятся граждане с высоким уровнем доходов, а к категории В – граждане с достаточным уровнем благосостояния.