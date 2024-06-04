После суда Трамп собрал на свою президентскую кампанию 200 млн долларов

Дональд Трамп собрал на свою президентскую кампанию 200 млн долларов после осуждения в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня сообщил сын Трампа, Эрик Трамп на своей странице в социальной сети Х.

Eric Trump says the campaign is over $200 million in donations since the verdict



pic.twitter.com/BiwTUG6K0w — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 2, 2024

Из 200 млн долларов 70 млн долларов были собраны от мелких доноров. И это всего за три дня. В течение 24 часов после вынесения обвинительного приговора Трампу его предвыборный штаб получил пожертвования на сумму 53 млн долларов.

"Я имею в виду, что это американцы, которые разозлились. Они выходят из-под контроля и хотят поддержать парня, которого, по их мнению, обманывает система". Эрик Трамп

Ранее стало известно, что решение присяжных по делу Трампа повысило его популярность у американцев.