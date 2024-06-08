Премьер-министр Дании была избита неизвестным мужчиной

Вечером 7 июня в Копенгагене неизвестный мужчина избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сообщает Zakon.kz.

Как передает DR со ссылкой на канцелярию, мужчина арестован. Нападение произошло на площади Культорвет. Известно, что премьер "шокирована" случившимся. От дальнейших комментариев в канцелярии отказались.

Пока это все подробности на этот час. Полиция Копенгагена также сухо подтвердила инцидент на своей странице в социальной сети X.

Der har hertil aften været en hændelse på Kultorvet der involverer Statsministeren. Vi har en anholdt i sagen, som vi nu efterforsker. Vi har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger til sagen #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 7, 2024

А в Сети обсуждают неловкий момент между королевой Британии и супругой Макрона.