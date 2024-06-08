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Премьер-министр Дании была избита неизвестным мужчиной

Нападение, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 05:05 Фото: Instagram/mette
Вечером 7 июня в Копенгагене неизвестный мужчина избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сообщает Zakon.kz.

Как передает DR со ссылкой на канцелярию, мужчина арестован. Нападение произошло на площади Культорвет. Известно, что премьер "шокирована" случившимся. От дальнейших комментариев в канцелярии отказались.

Пока это все подробности на этот час. Полиция Копенгагена также сухо подтвердила инцидент на своей странице в социальной сети X.

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