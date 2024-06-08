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Стало известно, кто напал на премьер-министра Дании

премьер-министр Дании, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 18:36 Фото: Instagram/mette
В Копенгагене неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Нападавший оказался 39-летним мужчиной, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала SVT, Фредериксен получила "легкую травму мягких тканей шеи". Из-за инцидента премьер отменила несколько запланированных мероприятий – в последние дни она участвовала в предвыборной кампании в Европарламент.

Отмечается, что подозреваемого задержали по горячим следам. Известно, что в момент совершения нападения он был пьян.

В суде задержанному приставили переводчика, так как он говорил по-польски. Мужчина обвиняется в нарушении уголовного закона о насилии или угрозе применения насилия в отношении официального лица. Защита отрицает политические мотивы в действиях подозреваемого. Под стражей он пробудет до 20 июня. 

Ранее полиция Копенгагена сухо подтвердила, что инцидент произошел 7 июня.

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