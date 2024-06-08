Стало известно, кто напал на премьер-министра Дании
По информации телеканала SVT, Фредериксен получила "легкую травму мягких тканей шеи". Из-за инцидента премьер отменила несколько запланированных мероприятий – в последние дни она участвовала в предвыборной кампании в Европарламент.
Отмечается, что подозреваемого задержали по горячим следам. Известно, что в момент совершения нападения он был пьян.
В суде задержанному приставили переводчика, так как он говорил по-польски. Мужчина обвиняется в нарушении уголовного закона о насилии или угрозе применения насилия в отношении официального лица. Защита отрицает политические мотивы в действиях подозреваемого. Под стражей он пробудет до 20 июня.
Ранее полиция Копенгагена сухо подтвердила, что инцидент произошел 7 июня.