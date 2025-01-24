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Мир

Трамп эмоционально поговорил с премьер-министром Дании

Дания, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 04:24 Метте Фредериксен, фото: Facebook/mettefrederiksen
24 января Дональд Трамп по телефону вступил в конфликт с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Zakon.kz.

Темой разговора стал суверенитет Гренландии, пишет Financial Times. Разговор длился 45 минут, в ходе которого президент США подтвердил желание получить контроль над Гренландией.

"Трамп был агрессивен и настроен конфронтационно после комментариев премьер-министра Дании о том, что остров не продается, несмотря на ее предложение о более тесном сотрудничестве в области военных баз и добычи полезных ископаемых", – отмечает издание.

По словам авторов статьи, после беседы власти Дании напуганы, а это только углубляет внешнеполитический кризис между союзниками по НАТО.

17 января Гренландия отказалась от присоединения к США. Дональд Трамп с 2019 года настаивает на необходимости взять остров под свой контроль. Тогда он пытался приобрести его у Дании. Американский президент неоднократно говорил о присоединении Гренландии к Штатам и во время прошедшей предвыборной кампании, не исключив применение силы.

В ответ на заявления американского лидера премьер-министр острова сказал о стремлении территории к независимости, а король Дании изменил герб, поместив символ Гренландии на более видное место.

24 января Соединенные Штаты Америки официально переименовали Мексиканский залив в Американский.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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