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Питон проглотил женщину в Индонезии

питон проглотил женщину в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 00:37 Фото: pixabay
Старейшина деревни Калемпанг Суарди Роси рассказал о том, что 45-летняя женщина погибла внутри пятиметрового питона в центральной части Индонезии, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Agence France-Presse, погибшая Фарида, мать четверых детей, не вернулась в 6 июня домой. Местные жители организовали поиски, в ходе которых супруг пропавшей обнаружил ее вещи, а вскоре поисковая группа наткнулась на питона с огромным животом. 

"Они договорились вскрыть питону живот. Как только они это сделали, сразу же показалась голова Фариды", – рассказал старейшина деревни.

Как уточняется, питон поглотил женщину вместе с одеждой.

Отмечается, что подобные инциденты считаются крайне редкими, но за последние годы в Индонезии подобным образом погибли несколько человек.

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