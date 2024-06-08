Чем можно заразиться от бездомных животных, рассказала врач

Дерматолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" назвала основные заболевания, которые можно подхватить от бездомных животных, сообщает Zakon.kz.

Инфекции, которыми человек может заразиться от животных, называют зоонозными. Они могут быть вирусными, бактериальными, грибковыми и паразитарными, рассказала врач Александра Филева в разговоре с "Известиями". Патогены обитают на слизистых оболочках животных и в их испражнениях, но могут оставаться на шерсти. Заразиться можно при контакте с животным или предметами, на которых остались его слюна или экскременты, особенно если на коже есть повреждения.

Бешенство – опасное заболевание, поражающее нервную систему, вызывается вирусом, передающимся через укусы зараженных животных. Симптомы включают головную боль, лихорадку, отек, паралич, галлюцинации. Важно сразу обратиться за медицинской помощью и пройти курс профилактических прививок.

Болезнь кошачьих царапин вызывается бактерией Bartonella henselae, передается через царапины или укусы кошек, чаще котят. Симптомы: красный узелок на месте царапины, увеличение лимфоузлов, гриппоподобные проявления. Для профилактики следует быстро обработать ранку перекисью или дезинфицирующими средствами.

Стригущий лишай вызывается грибками Microsporum canis, передающимися от кошек, собак и других животных. Симптомы: красное пятно на коже с шелушащейся каймой, зуд. Защита – избегать контакта с инфицированными животными и обращаться к врачу при появлении симптомов.

Токсоплазмоз вызывается паразитом Toxoplasma gondii, обитающим в организме кошек. Заражение происходит через контакт с фекалиями кошек. Болезнь у человека может протекать незаметно или сопровождаться слабостью, тошнотой, лихорадкой. Опасен для детей, пожилых и иммунокомпрометированных людей. Профилактика – избегать контакта с фекалиями кошек.

Лямблиоз – паразитарное заболевание, вызываемое лямблиями, обитающими в кишечнике животных. Заражение происходит через контакт с шерстью, загрязненной фекалиями. Симптомы: диарея, рвота, слабость. У детей может вызвать обезвоживание. Профилактика – соблюдение гигиены после контакта с животными.

Врач рекомендует избегать контакта с уличными животными и всегда обрабатывать царапины и укусы. При подозрении на заражение зоонозными инфекциями немедленно обращаться к врачу.