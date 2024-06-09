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Балкон ночного клуба обрушился в Мексике – есть погибшие

Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 05:30 Фото: pixabay
В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси в ночь на 9 июня обрушился балкон ночного клуба Rich, сообщает Zakon.kz.

Пока по информации из соцсетей, сотни людей собрались потанцевать и послушать известного музыканта Кевина Морено. В небольшое помещение набилось очень много людей, началась толкучка. В какой-то момент на балконе заведения лопнуло стекло и сломались перила, в результате чего около десятка молодых людей с большой высоты рухнули вниз.

На момент публикации известно о трех погибших. Более 20 посетителей пострадали из-за начавшейся паники. На месте происшествия работают экстренные службы.

Практически сразу сам музыкант, на выступление которого собралась публика, выразил соболезнования семьям погибших. Он обратился к ним на своей странице в Instagtram.

Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 05:30

Фото: Instagram/kevin._amf

А в Индонезии 45-летняя женщина погибла внутри пятиметрового питона.

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