Балкон ночного клуба обрушился в Мексике – есть погибшие

Пока по информации из соцсетей, сотни людей собрались потанцевать и послушать известного музыканта Кевина Морено. В небольшое помещение набилось очень много людей, началась толкучка. В какой-то момент на балконе заведения лопнуло стекло и сломались перила, в результате чего около десятка молодых людей с большой высоты рухнули вниз.

MEXICO🇲🇽 - a night out at the club turned tragic for these young people. At least 20 people fell from the terrace of the club to the ground below. The terrace is located on the third floor of the "Rich" bar in San Luis Potosí. They fell at least 6 meters.



