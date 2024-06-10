Отдых детей на водохранилище в ВКО едва не обернулся трагедией

10 июня в районе Самар в Кулынжонском сельском округе на Бухтарминском водохранилище во время купания четверо детей, находившихся без присмотра взрослых, едва не утонули, сообщает Zakon.kz.

Поднялся ветер и сильные волны не давали им возможности доплыть до берега.

"Прибывшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Нуржан Жолжаксынов, Асет Турсун, Саян Ерназ и один из очевидцев спасли из воды детей, 2008, 2012, 2011 и 2010 годов рождения. Спасатель Нуржан Жолжаксынов бросился в воду и с помощью спасательного круга вытащил ребенка, 2011 года рождения. Его коллеги, Асет Турсун и Саян Ерназ, на лодке помогли остальным добраться до берега". Пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточняется, помогал спасателям очевидец Асылан Нурекенов, находившийся рядом в этот момент, он доплыл до тонущих и кинул спасательный круг.



Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных для этого местах.





Ранее спасение 21-летнего парня сняли на видео в Усть-Каменогорске.