Король Великобритании намерен наладить отношения внутри семьи

Король Великобритании Карл III хочет присутствовать в жизни своих внуков – детей принца Гарри Арчи и Лилибет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, после того, как Карлу III поставили диагноз "рак", он стал все больше задумываться о том, что он не вечен и необходимости наладить отношения с внуками, которые живут в Калифорнии.

По словам источников, король испытывает "глубокую печаль" из-за отсутствия общения с ними и намеревается исправить это, поскольку понимает, что может уйти из жизни в любой момент.

"Он хочет знать их и участвовать в их жизни, пока они еще достаточно молоды, чтобы иметь возможность учиться на его мудрости", – отметило издание со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обнаружили у Карла III рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Король уже начал проходить регулярное лечение, но ему пришлось на время отказаться от публичных обязанностей.