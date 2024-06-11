Король Великобритании намерен наладить отношения внутри семьи
Как пишет The Mirror, после того, как Карлу III поставили диагноз "рак", он стал все больше задумываться о том, что он не вечен и необходимости наладить отношения с внуками, которые живут в Калифорнии.
По словам источников, король испытывает "глубокую печаль" из-за отсутствия общения с ними и намеревается исправить это, поскольку понимает, что может уйти из жизни в любой момент.
"Он хочет знать их и участвовать в их жизни, пока они еще достаточно молоды, чтобы иметь возможность учиться на его мудрости", – отметило издание со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обнаружили у Карла III рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Король уже начал проходить регулярное лечение, но ему пришлось на время отказаться от публичных обязанностей.