Трамп намерен восстановить отношения с Грузией, испорченные при Байдене

Администрация Трампа отправила делегацию в Тбилиси, чтобы начать отношения с Грузией "с нуля", сообщает Zakon.kz.

Как заявили в администрации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил грузино-американские отношения и роль страны в регионе с членом комитета по международным отношениям Сената США Стивом Дейнсом.

Дейнс прибыл в Грузию 30 мая. По информации посольства США, он провел встречи с властями Грузии, а также намерен провести переговоры оппозицией и гражданским сектором.

"На встрече премьер-министр еще раз подтвердил готовность правительства Грузии к перезагрузке отношений с США и возобновлению стратегического партнерства, которое будет основано на конкретной дорожной карте и принесет ощутимые результаты обеим странам", – говорится в сообщении.

Была подчеркнута важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также транзитный потенциал страны.

Ираклий Кобахидзе отметил, что страна предлагает партнерам важные возможности с точки зрения доступа к многомиллионным рынкам.

Senator Daines today welcomed the opportunity to meet with Georgian Prime Minister @PM_Kobakhidze to discuss strengthening U.S.-Georgia relations. The Senator affirmed Georgia’s crucial role in promoting peace and prosperity in the Caucasus and beyond, and he strongly encouraged… pic.twitter.com/uM0PKxmjlc — Steve Daines (@SteveDaines) May 30, 2025

По информации на странице Дейнса, он отметил решающую роль Грузии в содействии миру и процветанию на Кавказе и за его пределами и настоятельно призвал Грузию тесно сотрудничать с президентом Трампом и его администрацией в целях продвижения общих экономических интересов и интересов безопасности.

США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.

Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр страны сообщал о готовности подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.

Ранее в Тбилиси прошли консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Власти Грузии пообещали улучшить условия въезда для граждан Казахстана.