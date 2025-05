Трамп намерен восстановить отношения с Грузией, испорченные при Байдене

Как заявили в администрации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил грузино-американские отношения и роль страны в регионе с членом комитета по международным отношениям Сената США Стивом Дейнсом.

Дейнс прибыл в Грузию 30 мая. По информации посольства США, он провел встречи с властями Грузии, а также намерен провести переговоры оппозицией и гражданским сектором.

Была подчеркнута важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также транзитный потенциал страны.

Ираклий Кобахидзе отметил, что страна предлагает партнерам важные возможности с точки зрения доступа к многомиллионным рынкам.

