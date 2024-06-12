Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В США перевернулся грузовик со свиньями

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 03:00 Фото: X/KDKA
Грузовик с более 150 свиньями перевернулся на съезде с трассы в США, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента транспорта штата Огайо, инцидент произошел 11 июня на автомагистрали в округе Монтгомери. Животные перевозились из штата Огайо в штат Кентукки. Во время поворота водитель не смог справиться с управлением. Он врезался в опору моста и перевернулся.

В результате ДТП пострадали десятки животных. Многих из них пришлось усыпить из-за серьезных травм. Кроме того, из-за аварии на восемь часов была полностью перекрыта автомагистраль. А 43-летний водитель Деррик Селхорст доставлен в больницу Майами-Вэлли с серьезными травмами.

Особо впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео.

Ночью 9 июня в городе Сочи экипаж российской авиакомпании Nordwind попал в страшное ДТП, в результате которого погибла стюардесса.

Читайте также

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Он полон демонов: друзья Бена Аффлека рассказали, как актер переживает развод с Лопес
стрельба у монастыря в России
Женщина получила ранения во время стрельбы у монастыря в России
Максим и Дмитрий Галкины
Обыски проходят в доме брата юмориста Максима Галкина
Алия Абди
Транспорт США ДТП 2024 год Автодороги Жестокое обращение с животными
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: