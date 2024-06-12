В США перевернулся грузовик со свиньями

Грузовик с более 150 свиньями перевернулся на съезде с трассы в США, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента транспорта штата Огайо, инцидент произошел 11 июня на автомагистрали в округе Монтгомери. Животные перевозились из штата Огайо в штат Кентукки. Во время поворота водитель не смог справиться с управлением. Он врезался в опору моста и перевернулся.

В результате ДТП пострадали десятки животных. Многих из них пришлось усыпить из-за серьезных травм. Кроме того, из-за аварии на восемь часов была полностью перекрыта автомагистраль. А 43-летний водитель Деррик Селхорст доставлен в больницу Майами-Вэлли с серьезными травмами.

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