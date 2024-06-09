Экипаж российской авиакомпании попал в ДТП – погибла стюардесса

Ночью 9 июня в городе Сочи экипаж российской авиакомпании Nordwind попал в страшное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по пути из аэропорта Сочи в гостиницу. По данным Telegram-канала "Авиаторщина", после выполнения рейса N4 520 Курган-Сочи экипаж российской авиакомпании Nordwind прошел все послеполетные процедуры и сел в микроавтобус, заказанный авиаперевозчиком. Экипажный трансфер должен был доставить двух пилотов и четырех бортпроводников до гостиницы.

Но по пути, на объездной дороге Адлер – Псоу в сторону границы, микроавтобус врезался в КАМАЗ дорожных служб. Со слов очевидцев, дорожники не выставили ограждения, а водитель микроавтобуса отвлекся на телефон и не смог вовремя заметить стоящий на дороге грузовик.

В результате этого жуткого ДТП пострадали четыре человека. Их отвезли в больницу. По информации источника, в реанимацию попала мать двоих детей 34-летняя стюардесса. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Еще у одной стюардессы разрыв селезенки, у третьей – травмы лица. На месте работают правоохранительные органы.

Предупреждаем, что видео содержит нецензурные слова в адрес дорожных служб.

В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси в ночь на 9 июня обрушился балкон ночного клуба Rich. Также есть пострадавшие.