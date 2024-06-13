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ВОЗ назвала четыре вида продукции, ежегодно убивающей 19 млн человек

ВОЗ назвала 4 вида продукции ежегодно убивающие 19 млн людей, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 09:15 Фото: pxhere
В заявлении ВОЗ говорится, что табак, ультраобработанные пищевые продукты, ископаемое топливо и алкоголь являются причиной 19 миллионов смертей в год, то есть 34 процента всех смертей во всем мире, сообщает Zakon.kz.

В Европе этот показатель составляет 2,7 миллиона человек в год, говорится в отчете Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего людей умирает от потребления табака – 1,15 млн человек в год. Ископаемые виды топлива уносят почти 579 тыс. жизней в год. Это каменный уголь, нефть, горючий сланец, природный газ и его гидраты, торф и другие горючие минералы. Из-за потребления алкоголя ежегодно погибает почти 427 тыс. человек. Остальные смерти из перечисленных факторов – это ультраобработанные продукты, как правило, готовые к употреблению. Они содержат в себе промышленные добавки, влияющие на вкус и фактуру. Главная их опасность в том, что люди едят их практически ежедневно. Это сладкие газированные напитки, фастфуд, сухие завтраки, чипсы, шоколад и даже мороженое. 

Агрессивная реклама и маркетинг, практикуемые крупным бизнесом, искажение информации о пользе и вреде продуктов вводят потребителей в заблуждение, подчеркивают в ВОЗ.

"Сегодня мы приводим неопровержимые доказательства вредных методов ведения бизнеса и продуктов и говорим: люди всегда должны быть важнее прибыли". Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге

По его словам, ВОЗ намерена сотрудничать с политиками в целях усиления тактики защиты от вредного влияния промышленности и его снижения.

31 мая в мире отмечали Всемирный день борьбы с курением.

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