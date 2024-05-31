День борьбы с курением отмечают в мире

31 мая отмечается Всемирный день борьбы с курением, который провозглашен Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Национальный центр общественного здравоохранения, этот день направлен на привлечение внимания к проблеме табачной эпидемии, на увеличение осведомленности общественности о вреде курения и методах отказа от него, а также на предотвращение манипуляций табачной промышленностью, особенно в отношении молодежи.

"ВОЗ провозгласила лозунгом 2024 года: "Защитить молодежь от манипуляций табачной промышленности". Этот девиз – часть глобальной международной кампании "Прекратите лгать", призванной оградить молодежь от пагубного пристрастия и пресечь влияние табачных корпораций на политику здравоохранения и общественное мнение", – говорится в сообщении.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей – от ишемической болезни сердца, 26% смертей – от туберкулеза, 24% – инфекций нижних дыхательных путей. Помимо неизмеримого вреда организму, производство и употребление табачных и никотиновых изделий наносит вред окружающей среде, ухудшает психическое здоровье.

Между тем, пишет центр, табачная промышленность продолжает производить триллионы сигарет ежегодно и продвигать так называемые "более безопасные" продукты, которые по-прежнему оказывают вредное воздействие на здоровье.

В рамках Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Концепции развития здравоохранения РК до 2026 года Национальным центром общественного здравоохранения РК совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 2014 и 2018 годах проведены исследования "Глобальное обследование употребления табака среди молодежи" (Global Youth Tobacco Survey, GYTS).

"Результаты исследования показали значительный рост числа потребителей электронных сигарет среди молодых людей. К примеру, у мальчиков это число выросло в три раза – с 2% в 2014 году до 6% в 2018 году, а среди девочек – в два раза – с 1,1% до 2% за тот же период времени", – отмечается в сообщении.

В Казахстане меры по борьбе с курением принимаются на протяжении многих лет, акциз на табачные изделия был введен в 1995 году. За последние 10 лет наблюдается ужесточение налоговой политики в виде роста ставок акцизов. Так, ставки акциза на сигареты с фильтром выросли почти в 13 раз, на сигареты без фильтра – в 21 раз на 1000 штук. На сегодня в республике функционирует 88 антитабачных центров, которые предоставляют лечебно-профилактическую помощь желающим бросить курить. В январе 2024 года введен закон, ограничивающий потребление табачных изделий, согласно которому максимальное наказание за продажу вейпов – арест до 50 суток, а за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что более 55 тысяч электронных сигарет изъяли и уничтожили в Алматы.