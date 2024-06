Многотысячный митинг прошел в столице Аргентины

Сенаторы поздно вечером в среду проголосовали 37 голосами против 36, чтобы дать общее одобрение спорному плану экономической реформы Милея.

Если Сенат одобрит статьи с изменениями, нижняя палата все равно должна будет поддержать их, прежде чем Милей сможет заявить о своей первой законодательной победе с момента вступления в должность в декабре прошлого года.

Тысячи людей собрались возле Конгресса, чтобы протестовать против законопроекта, поскольку он делегирует президенту – экономисту правого толка – широкие полномочия в сфере энергетики, пенсий, безопасности и других областях, говорится в статье телеканала Sky News.

По данным властей, по меньшей мере 20 полицейских получили ранения и более десятка протестующих были арестованы в связи с насилием.

Также в Сети публикуются несколько видео с протеста в столице Аргентины. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео, однако, скорее всего, видео сняты недавно, более поздних версий этих видео нет.

This is Argentina under Israel’s Meilei



- Poverty is over 50%



- Inflation hangs around 300%



- Welfare, pensions and education crushed



Never trust a ziønist. pic.twitter.com/bVMTQtJOkD