Многотысячный митинг прошел в столице Аргентины

13 июня 2024 года тысячи людей собрались возле Конгресса в столице Аргентины Буэнос-Айресе в знак протеста против законопроекта, предложенного президентом Хавьером Милеем, сообщает Zakon.kz.

Сенаторы поздно вечером в среду проголосовали 37 голосами против 36, чтобы дать общее одобрение спорному плану экономической реформы Милея.

Если Сенат одобрит статьи с изменениями, нижняя палата все равно должна будет поддержать их, прежде чем Милей сможет заявить о своей первой законодательной победе с момента вступления в должность в декабре прошлого года.

Тысячи людей собрались возле Конгресса, чтобы протестовать против законопроекта, поскольку он делегирует президенту – экономисту правого толка – широкие полномочия в сфере энергетики, пенсий, безопасности и других областях, говорится в статье телеканала Sky News.

По данным властей, по меньшей мере 20 полицейских получили ранения и более десятка протестующих были арестованы в связи с насилием.

Также в Сети публикуются несколько видео с протеста в столице Аргентины. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео, однако, скорее всего, видео сняты недавно, более поздних версий этих видео нет.

This is Argentina under Israel’s Meilei



- Poverty is over 50%



- Inflation hangs around 300%



- Welfare, pensions and education crushed



Never trust a ziønist. pic.twitter.com/bVMTQtJOkD — ADAM (@AdameMedia) June 13, 2024

Argentina resiste al anarcocapitalista Milei pic.twitter.com/M6iNu7YdEo — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) June 13, 2024

Демонстранты облили бензином две машины и подожгли их, превратив центральную площадь в задымленное поле боя, сообщает британский телеканал.

Они также бросали палки, камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, которые распыляли водометы, перцовые баллончики и слезоточивый газ, чтобы разогнать огромные толпы.

Законопроект будет направлен на восстановление экономики, находящейся в тяжелом положении, с инфляцией около 300%, и включает планы по приватизации государственных компаний и стимулированию инвестиций.

Но некоторые протестующие опасаются, что это сделает их еще более незащищенными от роста безработицы и потребительских цен.

24 апреля 2024 года студенты и преподаватели вышли на акцию протеста в столице Аргентины.

