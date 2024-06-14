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Две кыргызские компании попали под санкции США

Две кыргызские компании попали под санкции США, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 14:35 Фото: pix4free
Две компании и филиал российского банка попали под американские санкции в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Tazabek, экономические ограничения введены в отношении ОсОО "Нова Проект" и ОсОО "Транзит Сервис Бишкек".

"Нова Проект" была зарегистрирована в Кыргызстане в августе 2022 года. По данным Минфина США, директор российской компании сотрудничал с европейскими производителями станков, чтобы незаконно закупать оборудование для российских конечных пользователей. Для этого он использовал ОсОО "Нова Проект", которая стала фальсифицированным конечным пользователем для закупки станков.

Сама указанная российская компания является поставщиком и производителем металлообрабатывающего оборудования и высокоточных деталей для аэрокосмической отрасли.

ОсОО "ТСБ" зарегистрировано в Кыргызстане с 2015 года, последнюю перерегистрацию компания прошла в 2023 году. Почему в ее отношении ввели санкции, не сообщается.

Кроме этих двух компаний, в обновленный санкционный список Минфина США включили филиалы российского ПАО "Промсвязьбанк" в Пекине, Бишкеке и Нью-Дели.

Очередные санкции охватили субъекты в таких странах, как Россия, Беларусь, Британские Виргинские острова, Болгария, Казахстан, Кыргызская Республика, КНР, Сербия, Южная Африка, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Почему казахстанская компания попала под санкции США, правительство РК выясняет.

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