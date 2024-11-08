Глава МНЭ высказался о шести казахстанских компаниях, попавших под санкции Великобритании

Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сегодня высказался о компаниях, попавших под санкции. Глава МНЭ назвал их однодневками, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 7 ноября 2024 года, Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса. На сайте британского правительства отмечалось, что это крупнейший с мая 2023 года пакет санкций против России из-за военных действий в Украине. Он затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции. В частности, в санкционном списке оказались шесть казахстанских компаний.

Нурлан Байбазаров пояснил, что ранее две компании из этого списка попадали под американские санкции.

"Эти компании-однодневки, которые открываются для, наверное, таких целей. Мы, когда начинаем проверять, видим, что у них нет полноценных хозяйственных действий. Они открываются, заключают какой-то контракт и исчезают. Понятно, как сделка прошла, финансовые службы, которые отвечают за санкции на Западе, эти компании просто постфактум фиксируют и вносят в список", – добавил министр нацэкономики в кулуарах министерской конференции ЦАРЭС в Астане 8 ноября.

По оценке главы Миннацэкономики, это не системные вопросы.

"Казахстанские компании стараются обходить санкции. Это разные компании, которые преследует получение выгоды. С этим сложно бороться", – отметил Нурлан Байбазаров.

Но, в целом, как подчеркнул министр, МНЭ будет соблюдать те ограничения, которые ранее согласовало "с американскими и европейскими соответствующими службами по контролю за санкциями".