Три человека пострадали во время жесткой посадки самолета на Ямале
Фото: пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр"
14 июня пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта – Утренний. В двух километрах от аэродрома Утренний он совершил жесткую посадку.
"Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", – сказали в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
Как уточняется, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях – тумане и сильном ветре.
Также сообщается, что следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Казнете обсуждали кадры жесткой посадки самолета Ан-2, выполнявшего санитарный рейс Аркалык – Аксункар.
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