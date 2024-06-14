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Три человека пострадали во время жесткой посадки самолета на Ямале

самолет совершил жесткую посадку, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:03 Фото: пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр"
14 июня пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта – Утренний. В двух километрах от аэродрома Утренний он совершил жесткую посадку.

"Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", – сказали в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

Как уточняется, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях – тумане и сильном ветре.

Также сообщается, что следователи Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Казнете обсуждали кадры жесткой посадки самолета Ан-2, выполнявшего санитарный рейс Аркалык – Аксункар.

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