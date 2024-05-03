Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия

В Казнете опубликованы кадры жесткой посадки самолета Ан-2, выполнявшего санитарный рейс Аркалык – Аксункар, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как самолет резко погружается в воду и переворачивается.



По информации Министерства транспорта, самолет 3 мая в 16:10 после взлета потерял высоту и съехал в водоем. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и три служебных пассажира. Их госпитализировали в городскую больницу города Аркалык.



Также отмечалось, что создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.