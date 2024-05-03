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Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия

Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 23:18 Фото: pixabay
В Казнете опубликованы кадры жесткой посадки самолета Ан-2, выполнявшего санитарный рейс Аркалык – Аксункар, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как самолет резко погружается в воду и переворачивается. 

По информации Министерства транспорта, самолет 3 мая в 16:10 после взлета потерял высоту и съехал в водоем. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и три служебных пассажира. Их госпитализировали в городскую больницу города Аркалык.

Также отмечалось, что создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

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Диана Абдуллаева
Аркалык Костанайская область 2024 год
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