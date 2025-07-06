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Мир

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в России

самолет, крушение, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 11:27 Фото: Telegram/zabmchs
В Забайкальском крае России совершил жесткую посадку самолет АН-2, пострадали как минимум десять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РФ, легкомоторный самолет приземлился через 16 минут после взлета. Причиной происшествия стала неисправность двигателя.

"На борту было 10 парашютистов ДОСААФ и один член экипажа. Никто не погиб. Возгорания не произошло. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники", – рассказали в ведомстве.

Медики сообщили, что от удара в самолете пострадали десять человек. Двое из них получили травмы тяжелой степени.

Ранее во Франции погиб пилот самолета, который во время взлета не смог набрать высоту. У воздушного судна отказал двигатель и оно рухнуло в конце взлетно-посадочной полосы.

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Андрей Дюсупов
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