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Какие занятия ходьбой сжигают больше калорий

какие занятия ходьбой сжигают больше калорий, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 00:16 Фото: pixabay
Ученые из Университета Массачусетса выяснили, что во время ходьбы неравномерным шагом (с постоянной сменой длины шага) сжигается больше калорий, чем в ходе обычной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ResearchGate, в исследовании участвовали 18 здоровых взрослых добровольцев. Их проинструктировали в течение пяти минут ходить по беговой дорожке в своей обычной манере. В ходе первого этапа эксперимента ученые зафиксировали типичную для каждого испытуемого длину шага и с помощью специальных приборов отследили, сколько энергии (калорий) затрачивалось ими на обычную ходьбу.

Отмечается, что на втором этапе участникам предложили изменить общую равномерность своих шагов, сокращая или удлиняя их. Чтобы соблюсти это правило, испытуемые должны были наступать на специальные отметки на движущемся полотне беговой дорожки. Уточняется, что в ходе пятиминутного занятия средняя длина шагов испытуемых варьировалась в пределах 10% (в большую и меньшую сторону).

Согласно результатам исследования, увеличение вариабельности длины шага на 2,7% увеличивало метаболические затраты при ходьбе на 1,7%. Это значит, что такой способ ходьбы помогал участникам сжигать на 1,7% больше калорий, чем обычный, при одинаковых временных затратах.

По словам экспертов, идти неравномерным шагом было для добровольцев довольно сложной задачей. Они испытывали проблемы с сохранением точности при попытке контролировать длину шагов. Это значит, что такой способ жиросжигания может подойти не всем. В ходе дальнейших исследований научный коллектив планирует выяснить, как увеличение вариабельности длины шага влияет на мышечную активность.

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