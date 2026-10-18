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Наука и технологии

Ученые нашли медикамент, заставляющий организм самостоятельно сжигать калории

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 14:42 Фото: pexels
В США ученые из Рокфеллеровского университета под руководством Пола Коэна сделали открытие: популярный препарат от давления способен активировать бурый жир, интенсивно сжигающий калории, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Выявить закономерность помог искусственный интеллект, проанализировав томограммы более 101 тысячи пациентов онкоцентра Слоана-Кеттеринга.

Из них активную бурую ткань нашли у 8,9 тысячи человек. Выяснилось, что ее обладатели вдвое реже страдали диабетом II типа и ишемической болезнью сердца, а также меньше жаловались на гипертонию, депрессию, тревожность и бессонницу.

"Алгоритм детально изучил активность жировых зон у 8,7 тысячи пациентов. Наибольшую пользу показал жир в подмышечной области: он помогал снизить уровень вредного висцерального жира вокруг органов и улучшал показатели крови – от сахара до "хорошего" холестерина", – говорится в материале.

Ранее бурый жир активировали только холодом и адреналином, но эти методы небезопасны. Протестировав 125 медикаментов, ученые выяснили, что антидепрессанты и бета-блокаторы угнетают эту ткань, а блокаторы рецепторов ангиотензина от гипертонии, напротив, стимулируют.

Эксперименты на мышах подтвердили: под действием препарата животные расходовали больше энергии без изменения аппетита. Однако до применения на людях ученым предстоят клинические испытания, ведь у бурого жира обнаружили и минус – небольшое снижение плотности костей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Между тем врач-невролог Александр Комаров рассказал, как сухой воздух в отопительный сезон может негативно сказаться на самочувствии.

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Канат Болысбек
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