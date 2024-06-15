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Сотни тысяч мигрантов планируют легализовать в США

США хотят легализовать сотни тысяч мигрантов, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 08:11 Фото: pixabay
Американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, проживающих в США без необходимых документов, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании CBS, мера коснется нелегальных мигрантов, проживших в США не менее 10 лет и состоящих в браке с американскими гражданами. Им будут выданы разрешения на работу, а также гарантирована защита от депортации.

Отмечается, что об инициативе может быть объявлено уже 18 июня, однако план еще не утвержден администрацией. Представитель Белого дома сообщил CBS, что окончательное решение не принято.

Согласно последним статистическим данным, в США живут порядка 11 млн нелегальных мигрантов. Как ожидается, эта программа вызовет резкую критику со стороны республиканцев в Конгрессе США, которые выступают за ужесточение миграционной политики.

Ранее сообщалось, что 279 иностранцев задержали в Павлодарской области.

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