Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов
Совет министров страны утвердил новый Регламент по иностранцам. Ежегодно в течение трех лет будут легализовывать до 300 тыс. незаконно прибывших мигрантов. Об этом 19 ноября заявила министр миграции Эльма Саис на своей странице в Х.
Quiero acabar el día agradeciendo de corazón al equipo del Ministerio que ha puesto en marcha el nuevo Reglamento de Extranjería.— Elma Saiz (@SaizElma) November 19, 2024
Ha habido noches en vela, intercambios, trámites exigentes, pero siempre desde el convencimiento de va a transformar nuestro país a mejor 🇪🇸🙏 pic.twitter.com/MGpztSpuKf
Согласно новым правилам, мигрантам упростят процедуры получения разрешений на работу и проживание. Так власти хотят восполнить нехватку рабочей силы в стране. Это связано с тем, что население стареет, а рождаемость по итогам 2023 года рекордно низкая.
"Испания должна сделать выбор между тем, чтобы быть открытой и процветающей страной или закрытой и бедной, и мы выбрали первое".Эльма Саис
Избранный президент США, напротив, готов ввести режим ЧС для массовой депортации нелегалов.