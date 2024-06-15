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Филиппины требуют подтверждения своего континентального морского дна в спорном Южно-Китайском море

море, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 15:50 Фото: freepik
Филиппины обратились к органу ООН с просьбой официально признать протяженность огромного подводного участка их континентального морского дна в Южно-Китайском море, где они могли бы исключительно разрабатывать ресурсы, сообщает Zakon.kz.

Правительство Филиппин представило в Комиссию ООН по границам континентального шельфа информацию о размерах его подводного шельфа в Южно-Китайском море, у западной провинции Палаван, после более чем полутора десятилетий научных исследований, сообщили в ведомстве.

Подводный регион, где Филиппины стремятся официально утвердить свои суверенные права в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), охватывает Спратли, цепочку островов, островков, рифов и атоллов, за которую на протяжении многих лет ведется ожесточенная борьба со стороны Китая, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Бруней и Тайваня.

В соответствии с конвенцией ООН 1982 года прибрежное государство могло иметь исключительные права на разработку ресурсов на своем континентальном шельфе, обширном участке морского дна, протяженность которого может достигать 350 морских миль (648 километров), включая право разрешать и регулировать любые виды бурения. 

Подводный континентальный шельф Филиппин потенциально может пересекаться с шельфом других прибрежных государств Южно-Китайского моря, включая Вьетнам. Официальные лица Филиппин выразили готовность провести переговоры для решения подобных вопросов на основе UNCLOS.

Самый крупный игрок в регионе – Китай – действие Филиппин пока не комментирует, но, скорее всего, будет оспаривать решение.

В начале лета министр обороны Китая обвинил США в создании трений при поддержке Тайваня и Филиппин на морском пространстве региона.

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