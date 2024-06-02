Министр обороны Китая обвинил США в создании трений при поддержке Тайваня и Филиппин

Министр обороны Китая в воскресенье признал важность возобновления межвоенных связей с Соединенными Штатами на фоне эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно обвинив Вашингтон в том, что он вызывает трения своей поддержкой Тайваня и Филиппин, сообщает Zakon.kz.

"Мы не позволим никому привнести в наш регион геополитические конфликты или войну, будь то горячую или холодную. [...] Мы не позволим какой-либо стране или какой-либо силе создавать конфликт и хаос в нашем регионе" – заявил министр обороны Китая Донг Цзюнь на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре.

Китай все более настойчиво настаивает на своих претензиях практически на все Южно-Китайское море, ключевой глобальный морской маршрут, что приводит к растущему числу конфликтов, в первую очередь с Филиппинами, чьи корабли останавливали китайские суда.

Донг настаивал на том, что "стратегическая культура Китая основана на всеобщей любви и ненападении", прежде чем пригрозить Филиппинам, которые быстро стали проамериканскими после избрания Фердинанда Маркоса-младшего в 2022 году.

Поскольку в прошлом году территориальные военные действия с Китаем в Южно-Китайском море резко возросли, администрация Маркоса-младшего предприняла шаги по созданию новых альянсов безопасности с рядом азиатских и западных стран и разрешила более широкое военное присутствие США на большем количестве филиппинских баз в соответствии с соглашением 2014 года.

Донг обвинил Филиппины в намеренной провокации Китая, "подбадриваемой внешними силами".

"Китай придерживается большой сдержанности перед лицом таких нарушений и провокаций (нарушение морского пространства. – Прим. ред.). Но есть предел нашей сдержанности", – сказал министр.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская поддержка Филиппин была "железной", и похвалил пятничную речь Маркоса на форуме как мощное заявление "о том, как Филиппины отстаивают свои суверенные права в соответствии с международным правом".

Остин также подчеркнул важность возобновления связей между Китаем и США, чтобы избежать "неправильных представлений" и предотвратить "просчеты".

"Мы понимаем, что на море или в воздухе может произойти ряд вещей. Но наша цель – убедиться, что мы не позволяем ситуации выйти из-под контроля без необходимости", – заявил глава Пентагона.

Донг встретился с Остином в пятницу на полях сингапурского форума, который стал первыми личными переговорами между высокопоставленными представителями министерств обороны Китая и США после того, как контакты между военными двух стран прервались в 2022 году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, что привело Пекин в ярость.

Китайский министр сказал, что Китай остается "открытым для обменов и сотрудничества с военными США", но добавил, что "это требует усилий с обеих сторон".

Он обвинил США в том, что они поощряют новое правительство Тайваня, которое отказывается принять настойчивые утверждения Пекина о том, что остров является частью Китая, и "добиваются постепенного отделения".





"Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня, и позаботимся о том, чтобы такой заговор никогда не увенчался успехом. Любой, кто осмелится отделить Тайвань от Китая, в конечном итоге приведет к самоуничтожению", – заключил Донг Цзюнь.

В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) сообщили 2 июня об успешном приземлении зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.