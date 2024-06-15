Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кети Топурия в честь дочери устроила диско вечеринку в парке аттракционов

певица, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 21:29 Фото: Instagram/keti_one_official
Российская певица Кети Топурия организовала в честь дня рождения дочери Оливии диско вечеринку в парке аттракционов, сообщает Zakon.kz.

Таким образом они отметили девятилетие девочки.

"Моя девочка, моя душа, с днем рождения! Оставайся всегда такой душевной, красивой, жизнерадостной девочкой. Мама всегда рядом", – подписала артистка пост в Instagram.

На веранде для именинницы сделали оформление в стиле диско, пригласив ростовых медведей. Оливия позировала в пышном зеленом платье с длинным шлейфом.

Поклонники певицы поддержали ее в праздничный день:

– С днем рождения доченьку! Просто принцессочка! Платье красивое очень!

– Красивая девочка растет!

– На мамулю похожа! Дай бог счастья!

Ранее 41-летняя МакSим очаровала поклонников снимками с дня рождения.

Читайте также

беспорядки во Франции
Слезоточивый газ применила полиция против митингующих во Франции
муж застрелил супругу, ранил дочь и покончил с собой
72-летний житель Татарстана убил супругу, ранил дочь и покончил с собой
пожар на газопроводе
В России загорелся крупный газопровод
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Открылся в Алматы
Новый аквапарк SANREMO RESORT&SPA открылся в Алматы
тенге, доллар, рубль
Каким будет курс доллара и рубля на следующей неделе
какие занятия ходьбой сжигают больше калорий
Какие занятия ходьбой сжигают больше калорий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: