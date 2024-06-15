Кети Топурия в честь дочери устроила диско вечеринку в парке аттракционов

Российская певица Кети Топурия организовала в честь дня рождения дочери Оливии диско вечеринку в парке аттракционов, сообщает Zakon.kz.

Таким образом они отметили девятилетие девочки.

"Моя девочка, моя душа, с днем рождения! Оставайся всегда такой душевной, красивой, жизнерадостной девочкой. Мама всегда рядом", – подписала артистка пост в Instagram.

На веранде для именинницы сделали оформление в стиле диско, пригласив ростовых медведей. Оливия позировала в пышном зеленом платье с длинным шлейфом.

Поклонники певицы поддержали ее в праздничный день:

– С днем рождения доченьку! Просто принцессочка! Платье красивое очень! – Красивая девочка растет! – На мамулю похожа! Дай бог счастья!

Ранее 41-летняя МакSим очаровала поклонников снимками с дня рождения.