Певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына
Фото: Instagram/keti_one_official
Известная грузинская и российская певица, солистка казахстанской группы "А’Студио" Кети Топурия 21 января 2025 года трогательно обратилась к сыну Адаму в честь его дня рождения, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram 38-летняя артистка опубликовала видео, на котором впервые не скрыла лицо наследника.
"Сегодня день рождения моего любимого мальчика. 4 года. Будь здоров и счастлив, Адам", – написала под публикацией Кети Топурия.
Маленький именинник сразу же очаровал подписчиков матери, которые пожелали ему здоровья, счастья и всех благ. Большинство из них отметили, что Адам похож на отца – предпринимателя Льва Деньгова:
- "На папу похож!"
- "Такой сладкий красавчик".
- "Какой красавчик, папин сынок".
- "Красивый мальчик! Красивая семья! С днем рождения! Здоровья, счастья и всех благ!"
31 июля 2024 года Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь, которую назвали Николь.
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