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Культура и шоу-бизнес

Певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына

Певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 15:36 Фото: Instagram/keti_one_official
Известная грузинская и российская певица, солистка казахстанской группы "А’Студио" Кети Топурия 21 января 2025 года трогательно обратилась к сыну Адаму в честь его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 38-летняя артистка опубликовала видео, на котором впервые не скрыла лицо наследника.

"Сегодня день рождения моего любимого мальчика. 4 года. Будь здоров и счастлив, Адам", – написала под публикацией Кети Топурия.

Маленький именинник сразу же очаровал подписчиков матери, которые пожелали ему здоровья, счастья и всех благ. Большинство из них отметили, что Адам похож на отца – предпринимателя Льва Деньгова:

  • "На папу похож!"
  • "Такой сладкий красавчик".
  • "Какой красавчик, папин сынок".
  • "Красивый мальчик! Красивая семья! С днем рождения! Здоровья, счастья и всех благ!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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