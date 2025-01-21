Певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына

Известная грузинская и российская певица, солистка казахстанской группы "А’Студио" Кети Топурия 21 января 2025 года трогательно обратилась к сыну Адаму в честь его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 38-летняя артистка опубликовала видео, на котором впервые не скрыла лицо наследника.

"Сегодня день рождения моего любимого мальчика. 4 года. Будь здоров и счастлив, Адам", – написала под публикацией Кети Топурия.

Маленький именинник сразу же очаровал подписчиков матери, которые пожелали ему здоровья, счастья и всех благ. Большинство из них отметили, что Адам похож на отца – предпринимателя Льва Деньгова:

"На папу похож!"

"Такой сладкий красавчик".

"Какой красавчик, папин сынок".

"Красивый мальчик! Красивая семья! С днем рождения! Здоровья, счастья и всех благ!"

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31 июля 2024 года Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь, которую назвали Николь.