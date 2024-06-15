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"Искусственную звезду" планируют отправить на орбиту Земли

искусственную звезду планируют отправить на орбиту Земли, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 22:15 Фото: pixabay
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о планах отправить на орбиту небольшой спутник, который будет имитировать настоящую звезду. Устройство поможет откалибровать телескопы в земных обсерваториях, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте космического агентства пишут, что аппарат под названием "Ландольт" разместят на околоземной орбите в 35,4 тыс. километров над поверхностью планеты. Такая дистанция позволит сделать устройство более похожим на звезду для земных наблюдателей.

Планируется, что "Ландольт" направит восемь бортовых лазеров на наземные телескопы. Измерив, какая часть излучения лазеров поглотится атмосферой планеты, астрономы смогут сравнить это значение со светом 60 настоящих звезд и оценить их настоящую яркость. Миссия названа в честь астронома Арло Ландольта, который внес большой вклад в изучение фотометрических свойств звезд. Его наработки применяются и сегодня.

Отмечается, что улучшение каталогов светимости звезд повысит точность измерения их размеров, возраста и других параметров. Эта точность, в свою очередь, позволит ученым точно настроить другие измерения, которые также зависят от яркости и расстояний.

Например, подобная звездная динамика помогает измерить возраст Вселенной и то, насколько быстро она расширялась с течением времени, отметили в космическом агентстве. Астрономы также смогут более точно определить, сколько энергии исходит от звезд, что может помочь в поиске экзопланет с потенциально благоприятными условиями для жизни.

В NASA уточнили, что до последнего времени исследователи космоса полагались на звезды со стабильной светимостью, называемые "стандартными свечами". Факторы яркости и расстояния до этих небесных тел используются для измерения расстояний между Землей и другими галактиками. Однако впоследствии выяснилось, что многие из подобных расчетов оказались ошибочными из-за неверной оценки светимости "стандартных свечей".

"Когда мы смотрим на звезду в телескоп, сегодня никто не может сказать вам скорость исходящих от нее фотонов или яркость с желаемым уровнем точности. Теперь мы будем точно знать, сколько фотонов в секунду выходит из этого источника с точностью до 0,25%", – объяснил главные исследователи миссии "Ландольт" Питер Плавчан.

Ранее сообщалось, что скорость вращения внутреннего ядра Земли замедлилась впервые за 40 лет.

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