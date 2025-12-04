#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес поставила окончательную точку в отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, развод , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 01:50 Фото: Instagram/jlo
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес избавилась от татуировки, посвященной ее бывшему супругу Бену Аффлеку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, фанаты обратили внимание, что на недавних концертах привычное изображение в виде знака бесконечности исчезло. Вместо него на коже звезды теперь видна колибри.

Первоначальная татуировка была сделана в 2023 году ко Дню святого Валентина и представляла собой символ бесконечности со стрелой и именами Лопес и Аффлека.

Лопес и Аффлек поженились в июле 2022 года спустя два десятилетия после первой помолвки, однако в августе 2024 года стало известно об их разводе. Актриса подала документы самостоятельно, указав датой расставания 26 апреля.

А ранее сообщалось, что фото богатейшего азербайджанца с женой восхитили соцсети.

Айсулу Омарова
Читайте также
Дженнифер Лопес устала спасать брак с "угрюмым" Беном Аффлеком – СМИ
23:58, 15 июня 2024
Дженнифер Лопес устала спасать брак с "угрюмым" Беном Аффлеком – СМИ
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и поделили имущество
13:26, 07 января 2025
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и поделили имущество
Дженнифер Лопес рассказала о Бене Аффлеке на фоне слухов об их разводе
00:36, 22 мая 2024
Дженнифер Лопес рассказала о Бене Аффлеке на фоне слухов об их разводе
