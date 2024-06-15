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В Мекку со всего мира прибыло более 1,5 млн паломников

Ислам, мусульманство, мусульманская вера, мусульмане, Кааба, Мекка, хадж, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 03:33 Фото: Zakon.kz
Более 1,5 млн паломников со всего мира прибыло в Мекку для участия в хадже, сообщает Zakon.kz.

К святым местам отправились более пяти тысяч казахстанских паломников. Впервые за последние 10 лет прямыми рейсами из Дамаска прилетели сирийские паломники. Размещаются они в палаточном городке в пустыне.

В этом году паломников ожидают экстремальные погодные условия. Днем температура может подниматься до 48 градусов.

Ранее мы сообщали, какие правила не должен нарушать паломник, а также о содержимом его дорожной сумки.

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